Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Mayıs Salı canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Mayıs 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; 13 yaşında öldüren Nezen Germiyen! Mavi varille atıldığı iddia edilen Lütfiye Gündüz! İki farklı olay, çok sayıda şüpheli... Kim gerçeği gizliyor? Korkunç iddia! Lütfiye Gündüz'ün kızı Hamiyet canlı yayında! Nevşehir'de bir dere yatağında ölü olarak bulunan Nezen Germiyen ile aynı tarihlerde kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz aynı kişiler tarafından mı ortadan kaldırıldı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Mayıs 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; 13 yaşında öldüren Nezen Germiyen! Mavi varille atıldığı iddia edilen Lütfiye Gündüz! İki farklı olay, çok sayıda şüpheli... Kim gerçeği gizliyor? Korkunç iddia! Lütfiye Gündüz'ün kızı Hamiyet canlı yayında! Nevşehir'de bir dere yatağında ölü olarak bulunan Nezen Germiyen ile aynı tarihlerde kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz aynı kişiler tarafından mı ortadan kaldırıldı? Ayrıldıktan sonra da birlikte yaşadığı eski eşinin kaybıyla ilgili en çok tartışılan isim hiç kuşkusuz Duran Özdemir'di. İlk günden bu yana ısrarla hiçbir şey bilmediğini savunan Özdemir, sorulan her soruyu ya geçiştirdi ya da gerçekleri gizliyordu. Her şeyi bildiğini ama anlatmadığı yorumları yapılan kayınvalide Hamiyet Özdemir ise bugüne kadar hiç gündeme gelmeyen bir iddia ortaya attı ve kaybolduğu gün Lütfiye'nin sevgilisi Nurullah ile çıktığını söyledi. Peki Lütfiye Gündüz'ün mavi varille Kızılırmak'a atıldığı iddiası doğru muydu? Kayıp kadının yeğenine göre, Duran Özdemir'in bunu tek başına yapma ihtimali yoktu. Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında adı geçen Köpekçi Kemal'i de tanımıyordu Duran Özdemir. Duran Özdemir'i yalanlayansa bu kez kızıydı. Köpekçi Kemal'in defalarca evlerine geldiğini hatırlatan genç kızın anlattıkları tüyler ürperticiydi. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 11 MAYIS SALI CANLI İZLE

11 Mayıs Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.