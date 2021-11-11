Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Kasım Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; DJ Gezgin nereye gömüldü? Kim, ne biliyor? Ne gizleniyor? Radyocu Mehmet Karahan cinayetindeki gelişmeler! 5 ay arayla işlenen cinayet, şüphelerin odağında bir amca! Bozulan sessizlik ve çarpıcı açıklamalar... Aile içi husumet mi, intikam cinayeti mi? Nurgül Beyhan’ı kim öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; DJ Gezgin nereye gömüldü? Kim, ne biliyor? Ne gizleniyor? Radyocu Mehmet Karahan cinayetindeki gelişmeler! 5 ay arayla işlenen cinayet, şüphelerin odağında bir amca! Bozulan sessizlik ve çarpıcı açıklamalar... Aile içi husumet mi, intikam cinayeti mi? Nurgül Beyhan'ı kim öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Kasım Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.