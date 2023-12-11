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Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Aralık Pazartesi tek parça izle

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Giriş: 11.12.2023 10:31
Güncelleme:11.12.2023 15:55
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Aralık 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Başından vuruldu hastanede yaşamını yitirdi. Aldatıldığını gören gözleri kimi işaret etti? Çelişkili ifadeler! İhanetin göbeğindeki isimler! Sıdıka Çelik'in ölümünde cinayet şüphesi! 73 yaşında bir adam ve onun için endişe eden kızı. Babalar Günü'nde evleneceğini açıkladı. Evlenip evlatlarını merakta bıraktı. Korkutan sözler ve ithamlar. Babasının kandırıldığını söyleyen Aydan Ersin'in iddiaları ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Aralık 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Başından vuruldu hastanede yaşamını yitirdi. Aldatıldığını gören gözleri kimi işaret etti? Çelişkili ifadeler! İhanetin göbeğindeki isimler! Sıdıka Çelik'in ölümünde cinayet şüphesi! 73 yaşında bir adam ve onun için endişe eden kızı. Babalar Günü'nde evleneceğini açıkladı. Evlenip evlatlarını merakta bıraktı. Korkutan sözler ve ithamlar. Babasının kandırıldığını söyleyen Aydan Ersin'in iddiaları ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 11 ARALIK PAZARTESİ İZLE

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