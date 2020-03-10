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10.03.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Mart Salı canlı yayın izle |Video - 10.03.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mart 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Evlerinin avlusunda kayboldu, bir gün sonra çuval içinde bulundu! Küçük Zehra’yı kim neden öldürdü? Almanya’da doğdu, İngiltere’de yaşadı, Türkiye’de annesini arıyordu! 51 yaşındaki Birgit Allport Türk annesine kavuşacak mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mart 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Evlerinin avlusunda kayboldu, bir gün sonra çuval içinde bulundu! Küçük Zehra'yı kim neden öldürdü? Almanya'da doğdu, İngiltere'de yaşadı, Türkiye'de annesini arıyordu! 51 yaşındaki Birgit Allport Türk annesine kavuşacak mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 10 MART SALI CANLI YAYIN...

ATV CANLI YAYIN

10 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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