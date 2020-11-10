CANLI İZLE: Müge Anlı 10 Kasım Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Kasım 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; kayıplarında 16’ncı gün! Şüphelerin arttığı Uysal çiftinin kaybı! 21 yaşındaki Gülsüm Çelemoğlu’nun kaybı! Bir gelin, onlarca damat, kaptırılan binlerce lira... Mağdurlar bir bir ortaya çıkıyor, suçlananlar birbirini suçluyor! Evlenecekken kandırılan damatlar! Önce halı ve gözlük bulundu, aynı komşu köyde bir ip ucu daha! Uysal çiftini arama çalışmalarıyla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Kasım 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; kayıplarında 16'ncı gün! Şüphelerin arttığı Uysal çiftinin kaybı! 21 yaşındaki Gülsüm Çelemoğlu'nun kaybı! Bir gelin, onlarca damat, kaptırılan binlerce lira... Mağdurlar bir bir ortaya çıkıyor, suçlananlar birbirini suçluyor! Evlenecekken kandırılan damatlar! Önce halı ve gözlük bulundu, aynı komşu köyde bir ip ucu daha! Uysal çiftini arama çalışmalarıyla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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