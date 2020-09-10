Müge Anlı 10 Eylül Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; tehdit, darp, şiddet, işkence... Bir genç kızın adım adım ölüme sürüklenişi! Acı, gözyaşı, öfke... Bir annenin haykırışı, bir babanın çığlığı... 21 yaşındaki Aleyna Çakır’ın ölümündeki şüpheler! 6 ay önce kaybolan 17 yaşındaki Sinem Esma Bilgin’le ilgili sıcak gelişme! Görgü tanıkları konuştu, iş arkadaşları konuştu! Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümüyle çarpıcı açıklamalar ve Müge Anlı canlı yanında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; tehdit, darp, şiddet, işkence... Bir genç kızın adım adım ölüme sürüklenişi! Acı, gözyaşı, öfke... Bir annenin haykırışı, bir babanın çığlığı... 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheler! 6 ay önce kaybolan 17 yaşındaki Sinem Esma Bilgin'le ilgili sıcak gelişme! Görgü tanıkları konuştu, iş arkadaşları konuştu! Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle çarpıcı açıklamalar ve Müge Anlı canlı yanında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Eylül Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.