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Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Eylül Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 10.09.2021 10:19
Güncelleme:10.09.2021 10:20
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Eylül 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; İzmir’deki çifte cinayette katil kim? Evinin önünde zorla kaçırılan Şilan Topal’la ilgili sıcak gelişme! Hüseyin ve Mehmet Şen’in katil ya da katilleri kim? Güldane Biçer ve Ayşe Altuntaş cinayetleriyle ilgili gelişmeler! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Eylül 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; İzmir'deki çifte cinayette katil kim? Evinin önünde zorla kaçırılan Şilan Topal'la ilgili sıcak gelişme! Hüseyin ve Mehmet Şen'in katil ya da katilleri kim? Güldane Biçer ve Ayşe Altuntaş cinayetleriyle ilgili gelişmeler! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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10 Eylül Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 10 Eylül Cuma
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