CANLI İZLE: Müge Anlı 1 Temmuz Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Temmuz 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Temmuz Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; İkranur’un acı sonu! Oyun oynarken kaybolmuştu, 68 saat sonra bir dere yatağında bulundu! 7 yaşındaki küçük kızın ölümündeki soru işaretleri! Yangında kaybolan üç kişi, inanılmaz iddialar! Nurten Özkaya’nın telefonu kimin elindeydi? 3 kişinin kayıplara karıştığı şüpheli yangın! 7 yaşındaki İkranur öldürüldü mü? Kimlerden şüpheleniyorlar? Cenaze evinden ve ölü bulunduğu yerden canlı yayın! Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Temmuz 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Temmuz Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; İkranur'un acı sonu! Oyun oynarken kaybolmuştu, 68 saat sonra bir dere yatağında bulundu! 7 yaşındaki küçük kızın ölümündeki soru işaretleri! Yangında kaybolan üç kişi, inanılmaz iddialar! Nurten Özkaya'nın telefonu kimin elindeydi? 3 kişinin kayıplara karıştığı şüpheli yangın! 7 yaşındaki İkranur öldürüldü mü? Kimlerden şüpheleniyorlar? Cenaze evinden ve ölü bulunduğu yerden canlı yayın! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 1 TEMMUZ ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

1 Temmuz Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.