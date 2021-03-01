CANLI İZLE: Müge Anlı 1 Mart Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 20 yaşında genç bir kadın, iş hanındaki korkunç manzara, ürkütücü iddialar, 4 aydır gizlenen gerçekler... Mervenur Polat’ın şüpheli kaybıyla ilgili gelişmeler! 3 ay önce kestane toplamak için evden çıktı, bir daha izine rastlanmadı! 3 çocuk annesi Fatma Şeri’ye ne oldu? Ebru Göktaş’ın can dostuna hasreti son bulacak mı? 39 yıl önce evlatlık verildi, 4 yıl önce haberi oldu, 3 ay önce lösemiye yakalandı! İlik nakli için biyolojik ailesini arıyor! Erman Akalp’in film gibi öyküsü ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 20 yaşında genç bir kadın, iş hanındaki korkunç manzara, ürkütücü iddialar, 4 aydır gizlenen gerçekler... Mervenur Polat'ın şüpheli kaybıyla ilgili gelişmeler! 3 ay önce kestane toplamak için evden çıktı, bir daha izine rastlanmadı! 3 çocuk annesi Fatma Şeri'ye ne oldu? Ebru Göktaş'ın can dostuna hasreti son bulacak mı? 39 yıl önce evlatlık verildi, 4 yıl önce haberi oldu, 3 ay önce lösemiye yakalandı! İlik nakli için biyolojik ailesini arıyor! Erman Akalp'in film gibi öyküsü ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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