Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; cinayet günü Afgan zanlı neredeydi? Tetiği çeken kimdi? Büyükşen çifti cinayetindeki gelişmeler! Abdurrahman Çığ’ın yaşadığı enişte dehşeti! Darp, istismar, şantaj… İşkenceci enişte ve arkadaşları hakkında mahkemeden ne karar çıktı? Melik Uyumlu’nun filmleri aratmayan öyküsü! Aynı kaderi paylaşan iki kardeş! Hatay’daki Şen kardeşleri kim öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; cinayet günü Afgan zanlı neredeydi? Tetiği çeken kimdi? Büyükşen çifti cinayetindeki gelişmeler! Abdurrahman Çığ'ın yaşadığı enişte dehşeti! Darp, istismar, şantaj… İşkenceci enişte ve arkadaşları hakkında mahkemeden ne karar çıktı? Melik Uyumlu'nun filmleri aratmayan öyküsü! Aynı kaderi paylaşan iki kardeş! Hatay'daki Şen kardeşleri kim öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.