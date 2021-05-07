Müge Anlı ile Tatlı Sert 07 Mayıs Cuma canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (07 Mayıs 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 07 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Önce Nezen Germiyen ardından Lütfiye Gündüz. İki ayrı kadın çok sayıda şüpheli... Nezen Germiyen cinayetiyle Lütfiye Gündüz kaybında çember daralıyor. Sosyal medyadan tanıştı, kayıplara karıştı! Kaçırıldı iddiası! İstanbul'da kaçırıldı iddia edilen 15 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Askere gidecekti bir anda kayıplara karıştı! 21 yaşındaki Abdülsamet Akdağ'ın kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (07 Mayıs 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

07 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Önce Nezen Germiyen ardından Lütfiye Gündüz. İki ayrı kadın çok sayıda şüpheli... Nezen Germiyen cinayetiyle Lütfiye Gündüz kaybında çember daralıyor. Sosyal medyadan tanıştı, kayıplara karıştı! Kaçırıldı iddiası! İstanbul'da kaçırıldı iddia edilen 15 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Askere gidecekti bir anda kayıplara karıştı! 21 yaşındaki Abdülsamet Akdağ'ın kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 07 MAYIS CUMA CANLI İZLE

07 Mayıs Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.