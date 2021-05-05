Müge Anlı ile Tatlı Sert 05 Mayıs Çarşamba canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (05 Mayıs 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 05 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 13 yaşında öldürülen bir kız! Birden fazla şüpheli... Karşılıklı suçlamalar! Nezen Germiyen cinayetinde katil kim? Nevşehir'deki 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybında kim ya da kimlerin parmağı var? Mavi bir varille Kızılırmak'a atıldığı söylenen kayıp kadın iddia edildiği gibi gerçekten de bir cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (05 Mayıs 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

05 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 13 yaşında öldürülen bir kız! Birden fazla şüpheli... Karşılıklı suçlamalar! Nezen Germiyen cinayetinde katil kim? Nevşehir'deki 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybında kim ya da kimlerin parmağı var? Mavi bir varille Kızılırmak'a atıldığ söylenen kayıp kadın iddia edildiği gibi gerçekten de bir cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 05 MAYIS ÇARŞAMBA CANLI İZLE

05 Mayıs Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.