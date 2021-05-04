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Müge Anlı ile Tatlı Sert 04 Mayıs Salı canlı izle - 04.05.2021

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Giriş: 04.05.2021 10:19
Güncelleme:04.05.2021 10:32
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (04 Mayıs 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 04 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; 13 yaşındaki Nezen'i kim neden öldürdü? Şüpheler ve kilit isimler! Karşılıklı suçlamalar... Nezen Germiyen cinayeti! Ailesiyle tarlaya gitti, oyun oynarken kayboldu! Geniş çaplı arama çalışmaları, seferber olan yüzlerce kişi! 10 yaşındaki Kerimcan Güney nerede? 2013'ten bu yana kayıp bir kadın! Bildikleri yüzünden mi susturuldu? Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı! Çocuklarına hasret bir anne, kardeş özlemi çeken genç bir adam. Anne-oğulun yürek burkan öyküsü... Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (04 Mayıs 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

04 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; 13 yaşındaki Nezen'i kim neden öldürdü? Şüpheler ve kilit isimler! Karşılıklı suçlamalar... Nezen Germiyen cinayeti! Ailesiyle tarlaya gitti, oyun oynarken kayboldu! Geniş çaplı arama çalışmaları, seferber olan yüzlerce kişi! 10 yaşındaki Kerimcan Güney nerede? 2013'ten bu yana kayıp bir kadın! Bildikleri yüzünden mi susturuldu? Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı! Çocuklarına hasret bir anne, kardeş özlemi çeken genç bir adam. Anne-oğulun yürek burkan öyküsü... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 04 MAYIS SALI CANLI İZLE

04 Mayıs Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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