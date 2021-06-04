Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (04 Haziran 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 04 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Şantaj, kayıp, cinayet! Akılalmaz olayların ortasında kayıp bir çift! Sır ve suçla dolu 30 yıl! Turhan ailesindeki olaylar silsilesiyle ilgili gelişmeler! Ziynetleriyle çarşıya çıktı, bir anda kayıplara karıştı. 27 yaşındaki Hamide Cebeci nerede? Kuzeninin getirdiği sucuğu yedi, kuzeniyle kayıplara karıştı! 16 yaşındaki kız nerede? Sinem ile ilgili gelişmeler... Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (04 Haziran 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

04 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Şantaj, kayıp, cinayet! Akılalmaz olayların ortasında kayıp bir çift! Sır ve suçla dolu 30 yıl! Turhan ailesindeki olaylar silsilesiyle ilgili gelişmeler! Ziynetleriyle çarşıya çıktı, bir anda kayıplara karıştı. 27 yaşındaki Hamide Cebeci nerede? Kuzeninin getirdiği sucuğu yedi, kuzeniyle kayıplara karıştı! 16 yaşındaki kız nerede? Sinem ile ilgili gelişmeler... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT TEK PARÇA İZLE

04 Haziran Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.