Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (03 Haziran 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 03 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 30 yıl sonra cinayet itirafı! Kızını öldürten bir anne, birbiri ardına cinayet iddiaları! Kayıp çifte ne oldu? Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk ile ilgili gelişmeler! Hastanede evlatlık verdi. 41 yıl boyunca ne gözyaşı dindi ne de hasreti... Oğlunu arayan Serap Özdoğan'ın öyküsü... 2 çocuk annesi... Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (03 Haziran 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

03 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 30 yıl sonra cinayet itirafı! Kızını öldürten bir anne, birbiri ardına cinayet iddiaları! Kayıp çifte ne oldu? Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk ile ilgili gelişmeler! Hastanede evlatlık verdi. 41 yıl boyunca ne gözyaşı dindi ne de hasreti... Oğlunu arayan Serap Özdoğan'ın öyküsü... 2 çocuk annesi... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE

03 Haziran Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.