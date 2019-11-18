Müge Anlı canlı yayın 18 Kasım Pazartesi tek parça kesintisiz full tamamını izle - 18.11.2019

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranında hafta içi her gün canlı yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olan cinayetler gün yüzüne çıkarılıyor. 18 Kasım Pazartesi günü Müge Anlı canlı yayınında neler yaşandı? Bugün Müge Anlı'da ne oldu? İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve 18 Kasım Pazartesi günkü yayının tamamı... Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tekrar bölümlerini ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz... 14 yaşındaki Yaren ve arkadaşı Işıl bulundu! Kayıp Turgut Özyürek'in yeğeni ve eşi canlı yayında! Öldürülen Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf, korktuğu için mi konuşmuyor? Semra Hanımın hiç görmediği annesi bulundu! 11 Ekim'de Denizli'de kaybolan Adem Tekeş bulundu!