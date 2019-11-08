Müge Anlı 8 Kasım canlı yayın tamamını kesintisiz izle - 08.11.2019

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün ne oldu? 5 çocuk annesi kayıp Nalan Şimşek olayı ile ilgili canlı yayında flaş gelişme yaşandı. Kayıp kadının canlı komşusu canlı yayında neler söyledi? İşte 8 Kasım Cuma günü Müge Anlı'da yaşananlar ve programın tamamını kesintisiz tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz.