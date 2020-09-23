CANLI İZLE: Esra Erol 23 Eylül Çarşamba

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Esra Erol 23 Eylül Çarşamba canlı yayın izle - 23.09.2020

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Giriş: 23.09.2020 16:31
Güncelleme:23.09.2020 16:50
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Eylül Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Esra’dan 28 yaş büyük komşu Cengiz neyi kastetti? Esra’nın 4 aylık bebeğinin babası Cengiz değil mi? Kafaları karıştıran büyük şüphe! Aynur Hanımın 15 gündür kayıp olan 19 yaşındaki kızını Esra Erol buldu! Anne kız 15 gün sonra karşı karşıya gelecek! Ali Gazi Zincirli Begül’ün 5 yaşındaki çocuğunu kaçırmaya devam ediyor! Dün akşam canlı yayın bitti, Begül’ün görümcesi ve birlikte yaşadığı Emin Esra Erol’da ekibine saldırdı! Herkesi şoke edecek o anlar... Büyük skandalda büyük yüzleşme! Türkiye 16 yaşındaki hamile kızı konuşuyor! İddiaların odağındaki Ali Mert canlı yayında! Canlı yayın bitti, Cengiz’in son hamlesi herkesi şoke etti! Cengiz’in Esra’ya çok konuşulacak o hareketi... Kocası Mert 2 yaşındaki çocuklarını da aldı ortadan kayboldu! Kardelen’in isyanı! 3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Ahmet Deniz Bakır’ın başına ne geldi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Eylül Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Esra'dan 28 yaş büyük komşu Cengiz neyi kastetti? Esra'nın 4 aylık bebeğinin babası Cengiz değil mi? Kafaları karıştıran büyük şüphe! Aynur Hanımın 15 gündür kayıp olan 19 yaşındaki kızını Esra Erol buldu! Anne kız 15 gün sonra karşı karşıya gelecek! Ali Gazi Zincirli Begül'ün 5 yaşındaki çocuğunu kaçırmaya devam ediyor! Dün akşam canlı yayın bitti, Begül'ün görümcesi ve birlikte yaşadığı Emin Esra Erol'da ekibine saldırdı! Herkesi şoke edecek o anlar... Büyük skandalda büyük yüzleşme! Türkiye 16 yaşındaki hamile kızı konuşuyor! İddiaların odağındaki Ali Mert canlı yayında! Canlı yayın bitti, Cengiz'in son hamlesi herkesi şoke etti! Cengiz'in Esra'ya çok konuşulacak o hareketi... Kocası Mert 2 yaşındaki çocuklarını da aldı ortadan kayboldu! Kardelen'in isyanı! 3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Ahmet Deniz Bakır'ın başına ne geldi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 23 EYLÜL ÇARŞAMBA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

23 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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