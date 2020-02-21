Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Şubat 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucu canlı yayında açıklanacak gerçekler ortaya çıkacak! Nurten’in 4 aylık bebeğinin babası Akın mı? Günlerdir kızlarını ikna etmeye çalışan Esma’nın ailesinin son hamlesi çok konuşulacak! Kim doğru söylüyor? Perihan birlikte yaşadığı Tahir ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Büyük yüzleşme büyük hesaplaşma! 29 Ocak’tan beri haber alınamayan Canan Zengin nerede? Canan Zengin Hakan Bekar’ın yanında mı? Hakan Bekar’ı yakından tanıyan sürpriz isim canlı yayında! 1 aydır kayıp olan Fayma Özdemir Masum Evren ve İdris Evren tarafından mı kaçırıldı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Şubat 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucu canlı yayında açıklanacak gerçekler ortaya çıkacak! Nurten'in 4 aylık bebeğinin babası Akın mı? Günlerdir kızlarını ikna etmeye çalışan Esma'nın ailesinin son hamlesi çok konuşulacak! Kim doğru söylüyor? Perihan birlikte yaşadığı Tahir ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Büyük yüzleşme büyük hesaplaşma! 29 Ocak'tan beri haber alınamayan Canan Zengin nerede? Canan Zengin Hakan Bekar'ın yanında mı? Hakan Bekar'ı yakından tanıyan sürpriz isim canlı yayında! 1 aydır kayıp olan Fayma Özdemir Masum Evren ve İdris Evren tarafından mı kaçırıldı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 21 ŞUBAT CUMA FULL İZLE

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