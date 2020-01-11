Milyoner'de bir ilk! Ümmü Gülsüm yarışmaya damga vurdu! - 11.01.2020

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. Genç yarışmacı Ümmü Gülsüm yarışmaya damga vurdu. Türkiye’nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster bu kez çok özel bir misafiri ağırladı. Yarışmaya Artvin'den katılan çevre mühendisi Ümmü Gülsüm için formatta değişiklik yapıldı. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı.