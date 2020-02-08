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08.02.2020

Milyoner'de 125.000 TL değerindeki sorunun yanıtı izleyenleri şaşırttı! - 08.02.2020

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde bir yarışmacı 125.000 TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmacıya sorulan "Superman" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırıldı. Yarışmacıya; "1980 yapımı 'Superman II' adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in, Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?" sorusu soruldu. İşte, Superman filminden dikkat çeken sorunun yanıtı!
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