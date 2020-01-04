Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri ekrana kilitleyen 125.000 TL değerindeki soru! - 04.01.2020

Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Yücel Bey'in karşısına çıkan 125.000 TL değerindeki sorunun cevabı tüm Türkiye tarafından merak edildi. 1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık sekiz metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Yücel Bey Kim Milyoner Olmak İster yeni yıl özel bölümünde sorulan soruya ne yanıt verdi? İşte yanıtı...