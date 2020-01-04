04 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
04.01.2020

Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri ekrana kilitleyen 125.000 TL değerindeki soru! - 04.01.2020

Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Yücel Bey'in karşısına çıkan 125.000 TL değerindeki sorunun cevabı tüm Türkiye tarafından merak edildi. 1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık sekiz metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Yücel Bey Kim Milyoner Olmak İster yeni yıl özel bölümünde sorulan soruya ne yanıt verdi? İşte yanıtı...
Yücel Bey 125.000 TL değerindeki soruya ne yanıt verdi?
Yücel Bey 125.000 TL değerindeki soruya ne yanıt verdi?
Müge Anlı'ya bir ödül de gençlerden...
Müge Anlı'ya bir ödül de gençlerden...
Burak Bey, 30.000 TL değerindeki soruya ne yanıt verdi?
Burak Bey, 30.000 TL değerindeki soruya ne yanıt verdi?
Milyoner yarışmasında sürpriz konuk! Sermet Erkin...
Milyoner yarışmasında sürpriz konuk! Sermet Erkin...
Penguenlerin doğadaki yaşam alanının en kuzeyindeki nokta neresidir?
Penguenlerin doğadaki yaşam alanının en kuzeyindeki nokta neresidir?
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Kenan Ülkesi sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken "Kenan Ülkesi" sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! Öyle bir soruda elendi ki...
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! Öyle bir soruda elendi ki...
İkinci soruda elenerek izleyenleri şaşırttı! | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm
İkinci soruda elenerek izleyenleri şaşırttı! | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm
Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri ekrana kilitleyen 125.000 TL değerindeki soru! | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm
Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri ekrana kilitleyen 125.000 TL değerindeki soru! | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Tosun Paşa sorusu! | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken "Tosun Paşa" sorusu! | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm
Osmanlı Devleti ile ilgili ilginç gerçek! Milyonlar şaşkına döndü!
Osmanlı Devleti ile ilgili ilginç gerçek! Milyonlar şaşkına döndü!
Hangisi bir atasözüdür?
Hangisi bir atasözüdür?
Daha Fazla Video Göster