1414'te Çin'e ilk defa getirilen, imparatora mitolojik "Qilin" adlı bir canlı olarak tanıtılan ve Japonca hâlâ "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisidir? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan bir soru dikkat çekti. Yarışmacıya yöneltilen zorlu sorunun ardından vatandaşlar soruya yanıt aramaya başladı. İşte, gecenin en çok merak edilen sorusunun yanıtı!

Hem bilgilendiren hem kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster izleyenleri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 852. bölümünde, "1414'te Çin'e ilk defa getirilen, imparatora mitolojik "Qilin" adlı bir canlı olarak tanıtılan ve Japonca hâlâ "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisidir?" sorusu soruldu. İşte geceye damga vuran sorunun yanıtı!

A: Fil

B: Zebra

C: Aslan

D: Zürafa

Doğru cevap: Zürafa (D)