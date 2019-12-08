08 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.12.2019

Kenan İmirzalıoğlu'ndan herkesi gülümseten Sinem Kobal sözleri! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru - 08.12.2019

Atv'de yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki bölümünde bir soru üzerine Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri herkesi gülümsetti. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen programda Sinem Kobal ile ilgili bir soru soruldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun kendi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal'ın oynadığı Selena dizisinin sorulduğu sorunun ardından yakışıklı oyuncu eşine selam gönderdi. Yarışmada '2006-2009 arası 104 bölüm yayınlanan, doğaüstü güçleri olan Selin, Leyla ve Nazlı adlı üç kardeşin maceralarının anlatıldığı dizi hangisidir?' sorusu soruldu. Kenan İmirzalıoğlu, Selena sorusunda zorlanan yarışmacıya “Başrolü Sinem Kobal. Kendisi yakınım olur. Selam olsun eşime...” diyerek seyircileri güldürdü.
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru
Kim Milyoner Olmak İster 849. son bölüm tek parça izle
Kim Milyoner Olmak İster 849. son bölüm tek parça izle
Kim Milyoner Olmak İster 848. yeni bölüm tek parça izle
Kim Milyoner Olmak İster 848. yeni bölüm tek parça izle
Kenan İmirzalıoğlu’ndan yarışmacıya ders niteliğinde sözler
Kenan İmirzalıoğlu’ndan yarışmacıya ders niteliğinde sözler
Kim Milyoner Olmak İster 847. son bölüm tek parça izle
Kim Milyoner Olmak İster 847. son bölüm tek parça izle
Kim Milyoner Olmak İster 846. yeni bölüm tek parça izle
Kim Milyoner Olmak İster 846. yeni bölüm tek parça izle
Milyoner'de Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran soru
Milyoner'de Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran soru
Kim Milyoner Olmak İster 845. bölüm tek parça tamamını full izle
Kim Milyoner Olmak İster 845. bölüm tek parça tamamını full izle
Kenan İmirzalıoğlu'na nostaljik dakikalar yaşatan soru!
Kenan İmirzalıoğlu'na nostaljik dakikalar yaşatan soru!
Kim Milyoner Olmak İster 844. bölüm tek parça tamamını full izle
Kim Milyoner Olmak İster 844. bölüm tek parça tamamını full izle
Kenan İmirzalıoğlu'nu tebessüm ettiren Ezel sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nu tebessüm ettiren "Ezel" sorusu
Kim Milyoner Olmak İster 843. bölüm tek parça tamamını full izle
Kim Milyoner Olmak İster 843. bölüm tek parça tamamını full izle
Daha Fazla Video Göster