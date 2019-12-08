Kenan İmirzalıoğlu'ndan herkesi gülümseten Sinem Kobal sözleri! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru - 08.12.2019

Atv'de yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki bölümünde bir soru üzerine Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri herkesi gülümsetti. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen programda Sinem Kobal ile ilgili bir soru soruldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun kendi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal'ın oynadığı Selena dizisinin sorulduğu sorunun ardından yakışıklı oyuncu eşine selam gönderdi. Yarışmada '2006-2009 arası 104 bölüm yayınlanan, doğaüstü güçleri olan Selin, Leyla ve Nazlı adlı üç kardeşin maceralarının anlatıldığı dizi hangisidir?' sorusu soruldu. Kenan İmirzalıoğlu, Selena sorusunda zorlanan yarışmacıya “Başrolü Sinem Kobal. Kendisi yakınım olur. Selam olsun eşime...” diyerek seyircileri güldürdü.