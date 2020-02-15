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15.02.2020

İkinci soruda elendi, sosyal medyada gündem oldu! Milyoner'e damga vuran "Çorba" sorusu! - 15.02.2020

vKim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde ikinci soruda elenen yarışmacı sosyal medyada gündem oldu. ATV'nin sevilen yarışma programında bu hafta sorulan "Hangisi bir çorbadır" sorusuna yarışmacının verdiği yanıt herkesi şaşırttı. Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi akşamları yeni bölümüyle ekrana geliyor. İşte, izleyicileri ve stüdyodakileri şaşırtan o anlar!
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