1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir? - 20.01.2020

"1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?" Kim Milyoner Olmak İster'in 20 Ocak tarihinde yayınlanan yeni bölümünde Berfin Hanım, 60.000 TL değerindeki soruya cevap vermeye hak kazandı. Heyecan dolu geçen yarışmada Berfin Hanım'ın verdiği cevap merak konusu oldu. İşte, fenomen yarışma programı Milyoner'de sorulan "1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?" sorusunun yanıtı...