20 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.01.2020

1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir? - 20.01.2020

"1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?" Kim Milyoner Olmak İster'in 20 Ocak tarihinde yayınlanan yeni bölümünde Berfin Hanım, 60.000 TL değerindeki soruya cevap vermeye hak kazandı. Heyecan dolu geçen yarışmada Berfin Hanım'ın verdiği cevap merak konusu oldu. İşte, fenomen yarışma programı Milyoner'de sorulan "1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?" sorusunun yanıtı...
Milyoner'de geceye damga vuran Zeval sorusu!
Milyoner'de geceye damga vuran "Zeval" sorusu!
1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
Hangi adda bir yemek vardır? | Milyoner'e damga vuran soru!
Hangi adda bir yemek vardır? | Milyoner'e damga vuran soru!
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken derbi sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken "derbi" sorusu!
Milyoner'de Ümmü Gülsün'ün 125 bin TL'lik soruya verdiği yanıt!
Milyoner'de Ümmü Gülsün'ün 125 bin TL'lik soruya verdiği yanıt!
Milyoner'de bir ilk! Ümmü Gülsün yarışmaya damga vurdu!
Milyoner'de bir ilk! Ümmü Gülsün yarışmaya damga vurdu!
Asu Maralman, Kim Milyoner Olmak İster'de!
Asu Maralman, Kim Milyoner Olmak İster'de!
Kim Milyoner Olmak İster 857. bölüm fragmanı!
Kim Milyoner Olmak İster 857. bölüm fragmanı!
Yücel Bey 125.000 TL değerindeki soruya ne yanıt verdi?
Yücel Bey 125.000 TL değerindeki soruya ne yanıt verdi?
Müge Anlı'ya bir ödül de gençlerden...
Müge Anlı'ya bir ödül de gençlerden...
Burak Bey, 30.000 TL değerindeki soruya ne yanıt verdi?
Burak Bey, 30.000 TL değerindeki soruya ne yanıt verdi?
Milyoner yarışmasında sürpriz konuk! Sermet Erkin...
Milyoner yarışmasında sürpriz konuk! Sermet Erkin...
Daha Fazla Video Göster