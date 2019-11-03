Kim Milyoner Olmak İster 840. bölüm tek parça tamamını full izle | Kim Milyoner Olmak İster son bölüm - 03.11.2019

ATV’nin kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 840. bölüm izle! Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster 2 Kasım Cumartesİ yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacılar doğru soruları cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. İzleyiciler de ekran başında bilgilerini sınıyor. Kim Milyoner Olmak İster 840. yeni bölüm izle...