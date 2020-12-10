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Yiğitcan hiç görmediği annesine Esra Erol'da kavuştu - 10.12.2020

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Giriş: 10.12.2020 13:27
Güncelleme:10.12.2020 13:28
Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol’da programında bir mucize daha gerçek oldu. 22 yaşındaki Yiğitcan Düzcü, hiç görmediği annesini bulabilmek için Esra Erol’dan yardım istedi. Yiğitcan’ın anne hasreti dakikalar içinde son buldu. Yiğitcan Düzcü ve hiç görmediği annesi Fidan Hanım’ın kavuşması ise o an duygu dolu anlar yaşattı.

Adana'da yaşayan Yiğitcan Düzcü, 22 yıldır hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Anne özlemi içinde büyüyen Yiğitcan "Beni anneannem büyüttü. Çok zor şartlarda büyüdüm. Annem neredeyse çıkıp gelsin ona bir kez olsun sarılmak istiyorum" diye gözyaşları içinde sitem etti.

DAKİKALAR İÇİNDE BULUNDU

22 yıldır annesi Fidan Hanımdan hiçbir haber alamayan genç çocuğa dakikalar sonra müjdeli haber Esra Erol'dan geldi. Düzcü'nün 22 yıldır hiç görmediği annesi Fidan hanımı Esra Erol dakikalar içinde buldu.

Yiğitcan Düzcü ve hiç görmediği annesi Fidan Hanım, 22 yıl sonra birbirine Esra Erol'da programında kavuştu. Stüdyoda ise o an duygu dolu anlar yaşandı.

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