Eşini terk ederek Cüneyt Durmuş ile kaçan Nazlı Durmuş Esra Erol tarafından bulundu. Bugün stüdyoya gelen Nazlı ailesiyle yüzleşirken Cüneyt ile ilgili de kan donduran bir gerçek ortaya çıktı. Telefonla yayına bağlanan tanık, Nazlı Okul'un birlikte kaçtığı Cüneyt Durmuş’un 2013 yılında bir cinayet işlediğini söyledi. Cüneyt'in karsının sevgilisini çekiçle öldürüp toprağa gömdüğü ortaya çıktı. Cüneyt Durmuş'un o dönem evli olduğu eşinin sevgilisini çekiçle öldürdüğünü söyleyen tanık, ardından "2 gün evinde beklettikten sonra Ordu'da toprağa gömerken suçüstü yakalandı." dedi.