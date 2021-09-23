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Mağdur kadınları Esra Erol kurtardı! Engelli kadınları kaçırarak...

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Giriş: 23.09.2021 13:41
Esra Erol’da programında işlenen olay Türkiye’nin gündemine oturdu. Programa katılan Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini söyledi. Fatma Kaymaz’ın bulunması için araştırmalara başlayan Esra Erol, bir skandalı daha ortaya çıkardı. Fatma’yı zorla kaçırarak evlenen Ahmet’in, engelli kadınları kaçırarak evlendiği, maaşlarını alarak para karşılığı erkeklerle tanıştırdığı ortaya çıktı.

Sakarya, Akyazı'dan Esra Erol'da programına katılan anne Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini söyledi.

KIZIM KAÇIRILDI!

Akyazı ilçesinde yaşayan Melahat Oruç 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma Kaymaz'ı bulmak için Esra Erol'da programına geldi. Melahat Oruç, kızının 19 yaşında zihinsel engeli olduğunu, evden kaçtığını, kayıp başvurusu yaptığını, bir ay sonra dini nikahlı evli olan Ahmet'in Kaymaz'ın kızına resmi nikah kıydığını öğrendi.

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Mağdur kadınları Esra Erol kurtardı! Engelli kadınları kaçırarak...
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