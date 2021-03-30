30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları İki eltiyi kaçıran Muammer Ay küçük eltiyi sihirle mi elinde tutuyor?

İki eltiyi kaçıran Muammer Ay küçük eltiyi sihirle mi elinde tutuyor? - 30.03.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2021 12:25
Güncelleme:30.03.2021 12:26
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında aranan eltiler tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Eşlerini terk ederek aynı adama kaçan Hamide Duran isimli eltilerle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Programa katılan Hamide Duran’ın annesi Emine Hanım, kızının muska ve sihirle kandırıldığını öne sürdü.
İki eltiyi kaçıran Muammer Ay küçük eltiyi sihirle mi elinde tutuyor?
İki eltiyi kaçıran Muammer Ay küçük eltiyi sihirle mi elinde tutuyor?
CANLI İZLE: Esra Erol 29 Mart Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 29 Mart Pazartesi
Aynı adama kaçan eltilerin anlattıkları şaşkına çevirdi!
Aynı adama kaçan eltilerin anlattıkları şaşkına çevirdi!
Esra Erol 26 Mart Cuma tek parça full izle
Esra Erol 26 Mart Cuma tek parça full izle
Esra Erol 25 Mart Perşembe tek parça full izle
Esra Erol 25 Mart Perşembe tek parça full izle
Esra Erol 24 Mart Çarşamba tek parça full izle
Esra Erol 24 Mart Çarşamba tek parça full izle
Esra Erol 23 Mart Salı tek parça full izle
Esra Erol 23 Mart Salı tek parça full izle
Esra Erol 22 Mart Pazartesi tek parça full izle
Esra Erol 22 Mart Pazartesi tek parça full izle
Esra Erol 19 Mart Cuma tek parça full izle
Esra Erol 19 Mart Cuma tek parça full izle
Esra Erol 18 Mart Perşembe tek parça izle
Esra Erol 18 Mart Perşembe tek parça izle
Kibar'ın kocası Ahmet ile ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Kibar'ın kocası Ahmet ile ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Esra Erol 17 Mart Çarşamba
Esra Erol 17 Mart Çarşamba
Daha Fazla Video Göster