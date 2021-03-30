İki eltiyi kaçıran Muammer Ay küçük eltiyi sihirle mi elinde tutuyor?

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında aranan eltiler tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Eşlerini terk ederek aynı adama kaçan Hamide Duran isimli eltilerle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Programa katılan Hamide Duran’ın annesi Emine Hanım, kızının muska ve sihirle kandırıldığını öne sürdü.