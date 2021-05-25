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Esra Erol’da yasak aşk skandalı! Mualla Hanım isyan etti - 25.05.2021

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Giriş: 25.05.2021 12:29
Güncelleme:25.05.2021 12:30
Atv’nin sevilen programı Esra Erol’da yine skandal bir olay gündeme geldi. Esra Erol yayınına katılan Mualla Atar, 11 yıldır evli olduğu eşi Hüseyin Ali Atar’ın kardeşinin eşiyle kaçtığını söyledi. Eşi Atar’ın, kardeşi İbrahim Avunduk’un eşi Pınar Avunduk ile nasıl yasak aşk yaşamaya başladığını anlattı. Mualla Hanım’ın anlattıkları izleyicileri şaşkına çevirdi.
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