05 Ekim 2023, Perşembe
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Esra Erol'da tıp dünyasını şaşırtan olay! Milyonda bir ihtimal gerçek oldu!
ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Esra Erol'da tıp tarihinde yüz milyonda bir yaşanan olay meydana geldi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda dün Betül Yurulmaz'ın konusu ele alındı. Yılan hikayesine dönen olayda izleyiciler ve hatta Esra Erol büyük şaşkınlık yaşadı. Tıp dünyasını da şaşırtan DNA testi sonucu herkesi hayrete düşürdü. İşte Esra Erol'da güne damga vuran o anlar!