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05.11.2019

Esra Erol'da son dakika gelişmesi! DNA testinin sonucu açıklandı... - 05.11.2019

Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan olayda son dakika gelişmesi! ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da Ramazan Kıyak'ın talep ettiği DNA testinin sonuçları belli oldu! 9 yıllık eşim Zeliha Kıyak tarafından ihanete uğradım, nüfusumda olan çocuğun benden olmadığını öğrendim diyen Ramazan Kıyak, boşanmak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Şu anda da hamile olan Zeliha Kıyak, 1 yaşındaki çocuğunun babasının Ramazan Kıyak mı yoksa Ali Sertçelik mi ya da Osman Manisalı mı olduğu testin sonucunda ortaya çıkacak. İşte Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen DNA testinin sonucu...
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Esra Erol'da 5 Kasım Salı son bölüm tek parça izle
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