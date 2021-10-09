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Esra Erol’da şaşırtan olay! Durkadın Kaçar’ın aradığı eşi açıklamalarıyla şoke etti

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Giriş: 09.10.2021 14:25
5 yıl önce evi terk eden kocasını aramak için Esra Erol'da programına başvuran Durkadın Kaçar'ın hikayesi şaşırttı.. Eşi İbrahim Kaçar'ın Yeliz adlı bir kadınla kaçtığını iddia eden Durkadın, kendisine kumalık teklif edildiğini ileri sürdü. Karı-koca canlı yayında karşı karşıya geldi. İbrahim'in sözleri şoke etti: "Sürekli şiddet görüyordum. Karımın korkusundan dağa kaçtım"
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