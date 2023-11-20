Esra Erol’da programına gelen ihbar kan dondurdu!

ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Esra Erol'da, Türkiye'yi ayağa kaldıran bir gelişme yaşandı. Her bölümü ayrı ayrı büyük ses getiren Esra Erol'da bugün, 21 Eylül 2022 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan 30 yaşındaki zihinsel engelli Fevzi Çalışkan soruşturmasında yeni detaylar kan dondurdu. Yayına bağlanan ve ismini açıklamayan bir kadının 'Fevzi Çalışkan'ı varile koyup yaktıklarını ve gömdükleri' ihbarıyla işler farklı bir boyuta evrildi. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan olayların detayları...