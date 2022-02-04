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Esra Erol'da kan donduran iddia: Para karşılığı satıldı!

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Giriş: 04.02.2022 23:19
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'un kapısını çalan Emine Apaydın, kızı Bedia Apaydın için yardım istedi. Kızının 16 Kasım'da evden ayrıldığını ve Şanlıurfa'ya kuma olarak gittiğini belirten anne Emine Apaydın, Bedia'nın 8 çocuklu Ahmet Kırboğa'ya para karşılığı satıldığını ileri sürdü. Bugün yayınlanan Esra Erol'da ise Bedia ile Kadriye yüzleşti. Sinir krizi geçirerek bayılan Bedia, "Bataklığa düşecektim beni Esra Erol kurtardı" ifadelerini kullandı.
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