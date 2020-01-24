Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında flaş gelişme yayınlandı. 23 yaşındaki evli Büşra Elmas'tan 2 haftadır haber alamayan ailesi Esra Erol'a başvurdu. Bağcılar'daki evinde çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan genç kadına ne oldu? Esra Erol, sır kayıpla ilgili son dakika gelişmelerini 24 Ocak 2020 Cuma günü canlı yayınında anlattı.

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında flaş gelişme yayınlandı. 23 yaşındaki evli Büşra Elmas'tan 2 haftadır haber alamayan ailesi Esra Erol'a başvurdu.

Bağcılar'daki evinde çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan genç kadına ne oldu? Esra Erol, sır kayıpla ilgili son dakika gelişmelerini 24 Ocak 2020 Cuma günü canlı yayınında anlattı.