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19.03.2020

Esra Erol'da canlı yayınında gergin anlar! Esma Aydın'ın babası canlı yayına katılınca stüdyoyu terk etti - 19.03.2020

Esra Erol'da canlı yayınında Esma günler sonra babasıyla bir araya geldi! Karısının evden kaçması üzerine Esra Erol'un kapısını çalan Temel Aydın canlı yayında şoke oldu. Dün eşi ve eşinin sevgilisi Mehmet Çetin ile yüzleşen Temel Aydın bugün Esra Erol'da kayınpederi ile karşı karşıya geldi. ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da gözyaşlarına boğulan Esma ise gelen ihbar telefonları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Mehmet Çetin ise Nuri Bey'in canlı yayına katılacağını öğrenince stüdyoyu terk etti. İşte 19 Mart Perşembe Esra Erol'da bugün yaşananlar...
Esra Erol'da canlı yayınında gergin anlar!
Esra Erol'da canlı yayınında gergin anlar!
Esra Erol'da 19 Mart Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da 19 Mart Perşembe tek parça izle
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