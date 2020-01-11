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11.01.2020

Esra Erol'da canlı yayınına flaş gelişme! Eşini aldattığını itiraf etti tapusunu ise… - 11.01.2020

Esra Erol'da canlı yayınında işlenen Kemal Açıkgöz ve Hüsne Açıkgöz olayında yaşanan flaş gelişme izleyiciler tarafından araştırılıyor. Esra Erol'da programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulunan 67 yaşındaki Kemal Açıkgöz, eşi tarafından aldatıldığını itiraf etti. Kemal Açıkgöz, eşi Hüsne Açıkgöz'ün kasım ayından beri kaybolduğunu ve yanına ziynet eşyalarını da alarak evi terk ettiğini söyledi. İzleyenleri şoke eden olayın ardından Esra Erol'da ekibi, Ankara'ya giderek Hüsne Açıkgöz ve sevgilisi Muhittin Özdemir ile birlikte yaşadıkları evi bulup ev sahipleriyle konuştu. Programda yaşanan flaş gelişmeler herkesi şoke ederken, tapu meselesi ise Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte Esra Erol'da programına damga vuran, tüm Türkiye'nin konuştuğu Kemal Açıkgöz ve Hüsne Açıkgöz olayının detayları...
Esra Erol'da canlı yayınına flaş gelişme!
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