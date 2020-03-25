Esra Erol'da canlı yayın yarıda kesildi! Eşini hastayken aldatan Meryem stüdyoyu birbirine kattı - 25.03.2020

Esra Erol'da canlı yayın yarıda kesildi! Esra Erol'da Emrullah'ın eşi Meryem stüdyoyu birbirine kattı! 5 yıl önce eşini bırakıp başka birine kaçan Meryem, yıllar sonra eşi Emrullah ile Esra Erol'da bugün bir araya geldi. "Kocam Emrullah'ı aldattım, çocuklarımı da istemiyorum" diyen Meryem, eşinin açıklamaları sonrasında sinir krizleri geçirdi. 25 Mart Çarşamba günü yayınlanan programda Emrullah hakkında gelen ihbar telefonları Esra Erol'da izleyen herkesi gözyaşlarına boğdu. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan olaylar...