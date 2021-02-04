ATV ekranında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Esra Erol'da programında bugün bir kayıp daha bulundu. 20 yaşındaki Arife Öztürk programa telefonla katılarak yaşadıklarını ve neden kaçtığını anlattı. İşte 4 Şubat Perşembe günü canlı yayında yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

Arife Öztürk'ün bulunduğu haberi verildi ve Arife Öztürk telefon hattında, Arife, gelmek istemediğini söylediğini ve annesinin oraya çıkmasının saçma olduğunu belirtti. Ersin Öztürk'ün karısı olduğunu ve dini nikâh kıydıklarını söyledi. Hiç şekilde gelmek istemediğini ve ailesi oraya çıkınca hiçbir şeyin değişmeyeceğini vurguladı. Bu kaçışı ikisi birlikte planladıklarının altını çizdi.