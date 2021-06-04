Esra Erol'a katılan Ayten Korkmaz'ın isyanı! Genç aşkına yalvardı

Esra Erol, Ayten Korkmaz'ın, 3 yıl önce eşinin evi terk ettiğini ve eşine seslenerek geri dön dediğini söyledi. Ayten Hanım stüdyoya geldi ve ağlayarak eşi Mustafa Korkmaz için öldüğünü, eşinin her şeyi olduğunu, geri dönmesini istedi. 4 sene boyunca beraber evli olduklarından bahseden Ayten Hanım, 3 sene sonra bir kadına gidiyorum dediğini, sonra cezaevine girdiğini anlattı. Ayten Hanım, 4 yıllık evli olduğunu, 3 senedir eşinin gittiğini dile getirdikten sonra 27 senelik eşinden Mustafa Bey için ayrıldığını açıklayarak eşinin kendisine Leyla dediğini, kendisinin de Mecnun dediğini sözlerine ekledi.