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Esra Erol yüzünü güldürdü! Sevda ile Mehmet boşandı - 20.02.2021

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Giriş: 20.02.2021 13:50
Güncelleme:20.02.2021 13:51
Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı bir kadının daha hayatına dokundu. 4 yıldır boşanamadığı eşine Esra Erol’da ulaşan Sevda Hanım, eşinden boşandı. "Ağrı'da yalnızdım. Kimse yardım etmedi” diyen Sevda Hanım, stüdyoda sevinç çığlıkları attı.

Bitti denilen evlilikte son dakika gelişmesi yaşandı. Sevda ve Mehmet boşandı. Mehmet, Sevda ve çocuğuna aylık 2 bin lira nafaka ve 50 bin lira tazminata hükmedildi.

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