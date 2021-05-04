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Esra Erol tarafından bulunan Nazlı için aylar sonra hesaplaşma vakti - 04.05.2021

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Giriş: 04.05.2021 22:01
Güncelleme:04.05.2021 22:02
Şeref Okul, yaklaşık bir aydır kayıp olan eşini bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Kayınvalidesi Ayşe ile birlikte stüdyoya gelen Şeref Okul, eşiyle telefonda yüzleşti. Esra Erol ve ekibinin bulduğu Nazlı, bugün stüdyoya geldi. Birlikte kaçtığı Cüneyt’i sevdiğini ve artık Şeref’le birlikte olmak istemediğini söyleyen Nazlı, canlı yayına gelen telefonla büyük bir şok yaşadı.
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