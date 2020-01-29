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29.01.2020

Esra Erol canlı yayınında bir mucize gerçekleşti! 7 ay sonra çocuklarına kavuştu |Video - 29.01.2020

Geçici velayet hakkı kendisinde olmasına rağmen 3 ve 2 yaşlarındaki çocuklarını 7 aydır göremeyen anne, Esra Erol sayesinde çocuklarına kavuştu. İşte 29 Ocak Çarşamba günü ATV ekranında canlı yayınlanan "Esra Erol'da" programında yaşanan o anlar ve Esra Erol'un sevinçten stüdyodaki led ekranda bulunan muhabirinin görüntüsüne sarılma anları...

Geçici velayet hakkı kendisinde olmasına rağmen 3 ve 2 yaşlarındaki çocuklarını 7 aydır göremeyen anne, Esra Erol sayesinde çocuklarına kavuştu.

7 AY SONRA ÇOCUKLARINA ESRA EROL'DA KAVUŞTU

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bir anne daha evlatlarına kavuştu. 5 Haziran 2019 tarihinden beri çocuklarının yüzünü göremeyen 25 yaşındaki Kezban Durmuş, Esra Erol'dan yardım istedi. Yaklaşık 3.5 yıl önce Ulaş Çelik Durmuş ile evlenen ve 3 çocuk sahibi olan Kezban Durmuş, eşinin 3 ve 2 yaşlarındaki 2 çocuğunu 7 aydır kendisinden kaçırdığını iddia etti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Gözyaşları içinde isyan eden Kezban Durmuş, çocuklarının geçici velayetinin kendisinde olduğunu, her yolu denemesine rağmen bir türlü evlatlarına ulaşamadığını ifade etti.Yaklaşık 1 haftadır eşi Ulaş Çelik Durmuş ile iletişim kurmaya çalışan Esra Erol'da ekibi, gelen ihbarları tek tek değerlendirdi. Çocuklarıyla birlikte İstanbul'da gizli bir yerde saklandığı düşünülen Durmuş, yerini söylememekte ısrar etti. Yaklaşık 7 aydır İstanbul'un muhtelif yerlerinde saklanmayı başaran baba Durmuş, Esra Erol'da izleyicisinin gözünden kaçmadı.

Programı arayarak ihbarda bulunan izleyiciler sayesinde çocuklara ulaşıldı. Esra Erol ise, sevincini saklayamadı.

Muhabirinin led ekranda bulunan görüntüsüne sarıldı.

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