Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da bir mucize daha gerçekleşti. Henüz 10 günlükken evlatlık verilen kardeşlerini aramaya gelen Yeşim Karadurmuş, Neşe Mıhçı ve Halil Mıhçı aldıkları haberle havalara uçtu. 19 yıl sonra ilk kez konuşan dört kardeş, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Büşra, kardeşlerini görmek istediğini ve düğününde de kardeşlerinin olmasını istedi.