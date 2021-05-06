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Esra Erol Berna ve Mehmet'in DNA testi sonucunu açıkladı - 06.05.2021

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Giriş: 06.05.2021 23:44
Güncelleme:06.05.2021 23:51
Esra Erol, DNA testinin sonucuna göre Mehmet Ateş'in iki çocuğun da öz babası olduğunu açıkladı. Berna Hanım kalkıp oynamak istedi fakat kabul edilmedi. Berna Hanım, İlknur Hanım'a seslenerek şüpheleri olduğunu ama görüldüğünü, bu iftira ile 2 sene yaşadığını, bu sebeple Esra Erol'a ve Hülya Hanım'a teşekkür etti.
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