Esra Erol canlı yayınında, eşini ve üç çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan Dilek Yazgan ailesiyle yüzleşti. İftardan sonra kocası duştayken ayağına terliği geçirip yasak aşk yaşadığı öne sürülen tavukçuya kaçan Dilek Yazgan, çocuklarının "Eve dön" çağrılarına kulak asmadı. Çocuklarının geri dön çağrısına uymayan Dilek’e yanına kaçtığı sevgilisinden şoke eden cevap geldi. Çocukların videosunu izlediğini ve vicdanının sızladığını belirten kişi, “Geri gelmesin, istemiyorum” dedi.