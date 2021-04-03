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Eltileri kaçıran Muammer Ay Esra Erol'da canlı yayınında! İlk kez konuştu - 03.04.2021

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Giriş: 03.04.2021 12:19
Güncelleme:03.04.2021 12:20
Sosyal medyada son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yufkacı Muammer hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Muammer Ay, Fatsa'da yufkacı dükkanında 9 ay önce çalışmaya başlayan Hamide Duman'la aralarında arkadaşlık başladığını söyledi. Aralarında duygusal yakınlaşma olduğunu ve Fatsa'ya kaçmaya karar verdiklerini söyleyen Muammer Ay, Hamide'nin kendisine, 'Eltim Hamide'nin de gelmesi lazım. Burada kalırsa öldürürler' dediğini belirtti. Bunun üzerine 3 kişi Antalya'ya gittiklerini söyleyen Muammer Bey, Hamide Hanım kendisinden rica etti diye nazar duası okuduğunu söyledi. Esra Erol'un "Sözde hocalık yapıyor musunuz?" sorusu üzerine, "Bu nasıl olabilir, siz bana söyleyin" diye cevap verdi. Avukat Hülya Hanım, madem dini tecrübeleriniz var neden dini nikahı daha düşmemiş birini yanınızda gezdiriyorsunuz diye sorguladı.
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